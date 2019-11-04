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Hint Sağlık Bakanı'nın havuç önerisi kızdırdı

Hindistan’da hava kirliliği sağlık sorunlarına yol açmaya devam ederken; ülkenin Aile ve Sağlık Bakanı, havuç yemenin körlüğe ve kirlilik sebebiyle oluşan hastalıklara iyi geldiğini söyledi.

DHA | 04.11.2019 - 15:58..
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Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi’de kritik seviyeye ulaşan hava kirliliği nedeniyle yetkililer, ‘sokağa çıkmayın’ uyarısı yaptı.

"HAVUÇ YİYİN" ÖNERİSİ KIZDIRDI

Hindistan Aile ve Sağlık Bakanı Harsh Vardhan’ın, söz konusu hava kirliliğine ilişkin yaptığı paylaşım ise sosyal medyada büyük tepki çekti. Vardhan, paylaşımında, “Havuç yemek, vücudun Hindistan'da sık görülen gece körlüğüne karşı koruyan A vitamini, potasyum ve antioksidanlar almasına yardımcı olur. Havuç ayrıca, kirliliğe bağlı diğer sağlık sorunlarına karşı da yardımcı olur.” ifadelerini kullandı.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava kirliliği VİDEO

TEPKİ GELDİ

Bakanın bu paylaşımı sonrasında, sosyal medya kullanıcıları, ‘Neden ofisten çıkmıyor ve gerçekten anlamlı bir şey yapabilecek birine yer açmıyorsunuz?’, ‘Artık hastaları tedavi etmemeniz ve sadece havuç politikası yapmanızdan memnuniyet duyuyoruz’ şeklinde tepki gösterdi.

Hint Sağlık Bakanı'nın havuç önerisi kızdırdı

BAŞKA BİR BAKAN DA TEPKİLERDEN NASİBİNİ ALDI

Hindistan Çevre, Orman ve İklim Değişikliği Bakanı Prakash Javadekar ise; yine sosyal medyadan yaptığı öneride, “Güne müzikle başlayın” diyerek hava kirliği ve bu sebepten sağlık problemleri yaşayan insanlara ‘tematik müzik’ dinlemelerini söyledi. Sosyal medya kullanıcıları ise Javadekar’a, ‘Biraz oksijen için nereden tıklayabilirim?’ yorumunda bulundu.

Hint Sağlık Bakanı'nın havuç önerisi kızdırdı

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