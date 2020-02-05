Hint adam karısının kesik kafasıyla sokakta yürüdü

Hindistan’ın kuzeyinde bulunan Uttar Pradesh bölgesindeki Bahadurpur köyünde Akhilesh Rawat adlı 30 yaşlarındaki adam, 26 yaşındaki Rajani isimli eşiyle kavga etti.

Öfkeli koca kavganın ardında evin dışına çıkardığı eşinin başını kesti.

KESİK BAŞLA 1 KM YÜRÜDÜ

Yerel medya cani kocanın kesik baş ile polis karakoluna doğru yaklaşık 1 kilometre yürüdüğünü ardından yol üzerinde polisler tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

EVE 4 GÜN ÖNCE DÖNMÜŞTÜ

Çiftin iki yıl önce evlendiği; bir yıl önce dünyaya gelen bebeklerinin ise hastalık sebebiyle öldüğü, Rajani’nin bu olay sonrası babasının evine döndüğü ve bu nedenle ikili arasında tartışmaların yaşandığı belirtildi. Yerel medya, cani kocanın eşini 4 gün önce evine getirdiğini ancak kavganın sürdüğünü duyurdu.

































