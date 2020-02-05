taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9856
Euro
6.5996
Altın
1553.83
Borsa
122681.52
Gram Altın
298.824
Bitcoin
56325.65

Hint adam karısının kesik kafasıyla sokakta yürüdü

Hindistan’da bir adam, kavga ettiği eşinin kafasını kesti. Cani koca ardından kadının kesik başıyla sokakta yürüdü.

DHA | 05.02.2020 - 15:48..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Hindistan’ın kuzeyinde bulunan Uttar Pradesh bölgesindeki Bahadurpur köyünde  Akhilesh Rawat adlı 30 yaşlarındaki adam, 26 yaşındaki Rajani isimli eşiyle kavga etti.

Öfkeli koca kavganın ardında evin dışına çıkardığı eşinin başını kesti.

KESİK BAŞLA 1 KM YÜRÜDÜ

Yerel medya cani kocanın kesik baş ile polis karakoluna doğru yaklaşık 1 kilometre yürüdüğünü ardından yol üzerinde polisler tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

Hindistan'da koca vahşeti: Elinde eşinin kesik kafası ile yürüdü -1

EVE 4 GÜN ÖNCE DÖNMÜŞTÜ

Çiftin iki yıl önce evlendiği; bir yıl önce dünyaya gelen bebeklerinin ise hastalık sebebiyle öldüğü, Rajani’nin bu olay sonrası babasının evine döndüğü ve bu nedenle ikili arasında tartışmaların yaşandığı belirtildi. Yerel medya, cani kocanın eşini 4 gün önce evine getirdiğini ancak kavganın sürdüğünü duyurdu.



Hindistan'da koca vahşeti: Elinde eşinin kesik kafası ile yürüdü -2

Hindistan'da koca vahşeti: Elinde eşinin kesik kafası ile yürüdü -3

Hindistan'da koca vahşeti: Elinde eşinin kesik kafası ile yürüdü -4

Hindistan'da koca vahşeti: Elinde eşinin kesik kafası ile yürüdü -5

Hindistan'da koca vahşeti: Elinde eşinin kesik kafası ile yürüdü -6

Hindistan'da koca vahşeti: Elinde eşinin kesik kafası ile yürüdü -7

Hindistan'da koca vahşeti: Elinde eşinin kesik kafası ile yürüdü -8

Hindistan'da koca vahşeti: Elinde eşinin kesik kafası ile yürüdü -9

İlginizi Çekebilir
Rusya, Hindistan'a sattığı S-400'leri 2021'de teslim edecek
Rus yetkililer, Hindistan'a satılan S-400'lerin 2021 sonunda teslim edileceğini duyurdu.
Para için 11 bin hastayı ameliyat etti
İngiltere'de para için yüzlerce kadını boş yere ameliyat eden doktorun, 11 bin hastası geri çağrılacak.
Macaristan'da aç bırakılan Afgan'a yemek verilecek
AİHM, Macaristan hükümetinin kaçak göçmenlerin iltica başvurusu için Sırbistan sınırında inşa ettiği kampta bir haftadır aç bırakılan Afganistan vatandaşına, yemek verilmesine hükmetti.
Çin yönetimi: Koronavirüs ile mücadelede yetersiz kaldık
Çin yönetimi, 400'den fazla insanın ölümüne yol açan ve ilk vakası geçen yılın son gününde rapor edilen koronavirüs ile mücadele konusunda yetersiz kaldıklarını itiraf etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'de Türk emniyet müdürü görevine başladı

ABD'de Türk emniyet müdürü görevine başladı

482
Çığ altında kalan 2 kişiyi arayan ekibin üzerine çığ düştü

Çığ altında kalan 2 kişiyi arayan ekibin üzerine çığ düştü

190
Çin'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 491’e yükseldi

Çin'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 491’e yükseldi

178
Temsilciler Meclisi Başkanı, Trump’ın konuşmasını yırttı

Temsilciler Meclisi Başkanı, Trump’ın konuşmasını yırttı

52
Çin yönetimi: Koronavirüs ile mücadelede yetersiz kaldık

Çin yönetimi: Koronavirüs ile mücadelede yetersiz kaldık

90
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad'a İdlib uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad'a İdlib uyarısı

284
Sürücü, otobüste unutulan dövizi sahibine teslim etti

Sürücü, otobüste unutulan dövizi sahibine teslim etti

164
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir