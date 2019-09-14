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Hintli çocuk, fazla PUBG oynadığı için beyin felci geçirdi

Hindistan’da bir öğrenci, aşırı PUBG oynaması nedeniyle beyin felcine uğradı.

Haber Merkezi | 14.09.2019 - 09:15..
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Yayınlandıktan kısa bir süre sonra dünyanın en çok oynanan oyunlarından biri olan PUBG, son zamanlarda neden olduğu olaylar ile gündemde. Özellikle bazı ülkelerde gençeri olumsuz etkilediği için yasaklanan oyun, şimdi ise bir öğrencinin beyin felci geçirmesine neden oldu.

Hindistan'ın Telangana eyâletinin başkenti Haydarabad’da yaşayan 19 yaşındaki bir öğrenci,  sağ bacağını ve sağ kolunu hareket ettirememe şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Daha sonra gencin beyin felci geçirdiği ortaya çıktı. Gelen bilgilere göre ise 19 yaşındaki genç, PUBG oyununa aşırı derecede bağımlı olmasıyla biliniyordu.

Genci muayene eden doktorlar, genellikle daha yaşlı insanlarda görülen tıbbi bir durumla karşılaştı. Çocuğun beyninde, bazı uzuvlarının yanlış çalışmasına ve felce neden olan kan pıhtılarına rastlandı.

pubg

AŞIRI DERECEDE PUBG BAĞIMLISI

Gelen bilgilere göre 19 yaşındaki öğrenci, düzenli bir şekilde yemek yemeden ve su içmeden günde 10 saat aralıksız PUBG oynuyor. Gencin, bu bağımlılığı nedeniyle geçtiğimiz ay yaklaşık 4 kilo verdiği de konuşuluyor.

PUBG’nin çocuklardaki etkisini gösteren tek olay bu değil. Geçtiğimiz mayıs ayında 16 yaşındaki bir çocuk, 6 saat boyunca aralıksız PUBG oynadıktan sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.

PUBG,

UZMANLAR UYARIYOR

Uzmanlar ise sadece PUBG değil, genel olarak oyun ve akıllı telefon bağımlılığına karşı ciddi uyarılar yapıyor. Bu bağımlılıkların ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirten uzmanlar, özellikle ebeveynlerin dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.

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