Hint dede kız doğan bebeği canlı toprağa gömmek istedi

Hindistan'da akılalmaz bir olay yaşandı.

SÜRÜCÜ DURUMU POLİSE BİLDİRDİ

Bir otomobil sürücüsü, otobüs durağının önünden geçerken durağın yakınında toprağı kazan iki kişi olduğunu fark etti. Sürücü, ellerinde battaniye sarılı bir bebek gördü ve hemen durumu polise bildirdi.

POLİSLERE BEBEĞİN ÖLDÜĞÜNÜ VE GÖMECEKLERİNİ SÖYLEDİLER

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, suçüstü yakalanan bebeğin dedesi ve arkadaşı, polislere bebeğin öldüğünü ve bu yüzden gömeceklerini söyledi.

BEBEK HASTANEYE KALDIRILDI

Polisin yaptığı incelemede kız bebeğin yaşadığı belirlenirken, şüpheli iki kişi polis tarafından gözaltına alındı. Bebek ise sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı.

KIZ BEBEK MADDİ YÜK OLARAK GÖRÜLÜYOR

Evlendiklerinde ödenecek çeyiz nedeniyle maddi yük olarak görülen kız bebeklerin öldürülmesi konusunda Hindistan’da giderek artan bir sorun olduğu biliniyor.

İki hafta önce de Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde canlı halde gömülmüş, yeni doğmuş bir kız bebeği bulunmuştu.