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Hipodromda ata şiddet uygulayan şahsa ceza verildi

İzmir'de hipodromda eyerleme mahallinde bir ata yapılan sert muamele nedeniyle bir kişiye ceza verildi.

DHA | 04.02.2020 - 23:41..
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Geçen pazar gübü İzmir Şirinyer Hipodromu'nda gerçekleştirilen 9 Eylül Koşusu öncesinde eyerleme mahallinde Can Dadaş isimli safkan ata sert muamele yapıldı.

Türkiye Jokey Kulübü'nden (TJK) yapılan açıklamada, İzmir Yarış Komiserler Kurulu'nun bugün toplanıp ilgili kişiden savunma aldığı belirtildi.

EN AĞIR CEZA VERİLDİ

Kurul, At Yarışları Yönetmeliği'nin ilgili maddesine göre; ata şiddet uygulayan kişiye en ağır ceza olan 120 gün süreli sanat icrasından men etme ile yarışla ilgili yerlere girme yasağı ve 562 TL para cezası verdi.

Karar, Tarım ve Orman Bakanlığı Yüksek Komiserler Kurulu'na onay için sunuldu. TJK, söz konusu kişi hakkında Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde suç duyurusunda da bulundu.

Hipodromda ata şiddet uygulayan şahsa ceza verildi

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