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Hiroşima saldırısında ölen kurbanlar anıldı

Japonya’nın Hiroşima şehrinde ölen kurbanlar için saldırının 74. yıl dönümünde tören düzenlendi.

İHA | 06.08.2019 - 09:54..
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Japonya’nın Hiroşima şehrindeki Barış Anıtı Parkı’ndaki törene 92 ülkeden temsilciler ve saldırıda hayatını kaybeden kurbanların yakınları dahil binlerce kişi katıldı.

ABD’nin Hiroşima’da kullandığı "Little Boy" adlı atom bombasının atıldığı saat olan 08.15’te sessizliğe bürünen katılımcılar, saygı duruşu ile kurbanları andı. Törende, atom bombası saldırısı ve sonrasında hayatını kaybeden 319 bin 186 kişinin adlarının yer aldığı bir liste Barış Anıtı’na asıldı.

JAPONYA HÜKÜMETİNE ÇAĞRI YAPTI

Törende, hazırlanan barış deklarasyonunu kamuoyuyla paylaşan Hiroşima Belediye Başkanı Kazumi Matsui, Hiroşima’ya atom bombası atıldığında 5 yaşında olan ve hayatta kalmayı başaran bir kız tarafından yazılan bir şiiri okudu. Matsui, Japonya hükümetini atom bombası saldırısından sağ kurtulan ve sayıları giderek azalan ’Hibakusha’ların sesine kulak vererek, nükleer silahları yasaklamak için gerekli BM antlaşmasını imzalamaya çağırdı. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra hazırlanan pasifist Japonya anayasasına vurgu yapan Matsui, "Japonya liderlerini, nükleer silahlardan arınmış bir dünya için sonraki adımı atmakta öncü rol oynayarak, Japon anayasasının pasifizmini ortaya koymaya çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

Hiroşima saldırısında ölen kurbanlar anıldı

Hiroşima saldırısında ölen kurbanlar anıldı

Hiroşima saldırısında ölen kurbanlar anıldı

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