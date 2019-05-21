Hırsız anne ve kızı darbedildi

Meksika’nın Tapachula şehrindeki San Juan pazarında daha önce de hırsızlık yapıp yakalanan anne ve kız, tekrar suçüstü yakalandı.

MAKASLA SAÇLARINI KESTİ

Öfkelenen pazar esnafı ise olay yerinde toplanarak, iki kadını polise vermenin işe yaramadığını söyleyip, anne kızı darbetmeye başladı. Anne ve kızın darbedilmesinden sonra dükkan sahiplerinden biri eline makas alarak, kadınların saçlarını kesmeye başladı.

Meksika'da hırsız anne kız darbedilerek saçları kesildi İZLE

POLİSLER MÜDAHALE ETMEDİ

Yerel basın iki kadının bir suç çetesine üye olduğunu ileri sürerken, olay yerine sadece 300 metre uzaklıkta olan polis karakolundan müdahalede bulunulmadı.