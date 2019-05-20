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Hırsız çaldığı otomobili devirdikten sonra kayboldu

Erzincan'da park halindeyken çalınan bir otomobil, hırsızlık zanlısının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

AA | 20.05.2019 - 04:54..
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Erzincan'da park halindeyken çalınan bir otomobil, hırsızlık zanlısının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.Zanlı olayın ardından kayıplara karışırken aracıyla kaza yapıldığını polisten öğrenen otomobil sahibi, şaşkınlık yaşadı.

Hırsız çaldığı otomobili devirdikten sonra kayboldu

ARABAYI ÇALDI

Alınan bilgiye göre, Mehmet Yeşilbaş'a ait 24 AP 532 plakalı otomobil, Başbağlar Mahallesi'nde evinin önünde park halindeyken kimliği belirlenemeyen bir şüpheli tarafından "düz kontak" yapılarak çalındı.

Hırsız çaldığı otomobili devirdikten sonra kayboldu

OTOMOBİLE TAKLA ATTIRDI

Kentte araçla bir müddet seyir halinde olan şüpheli, Dedekorkut Caddesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobili devirdi. Kazanın ardından bir şüphelinin araç içerisinden çıkarak bölgeden uzaklaştığını gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, ters dönen araçta yaptıkları incelemede otomobilde kimsenin bulunmadığını tespit etti.

Hırsız çaldığı otomobili devirdikten sonra kayboldu

OTOMOBİLİNİN ÇALINDIĞINI POLİSLER SÖYLEDİ

Plakadan sorgu yapan ekipler, araç sahibi Mehmet Yeşilbaş'a ulaşarak kaza yapan otomobilinin yanına gelmesini istedi. Şaşkınlık geçiren araç sahibi otomobilini en son evinin önünde park halinde bıraktığını ve uyumak için evine çıktığını söyleyerek kazadan haberi olmadığını belirtti.

Hırsız çaldığı otomobili devirdikten sonra kayboldu

Ekipler tarafından olay yerine getirilen Yeşilbaş, hurdaya dönen aracının başında şaşkınlık yaşadı. Olay yeri inceleme ekipleri ise devrilen araç üzerinde parmak izi çalışması yaptı.

Yeşilbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otomobilini gece evinin bahçesine park ettiğini ve ardından istirahat etmek için evine çıktığını ifade etti. Kendisinden başka aileden herhangi birisinin aracı kullanamayacağını aktaran Yeşilbaş, "Eşimle birlikte köye gitmiştik, saat 23.00 sıralarında evimize döndük. Ben istirahat etmek için evime gittim ve uyudum. Polis ekipleri kayıtlı telefonumdan bana ulaşarak otomobilimin kaza yaptığını söylediler. O ana kadar aracımın evimin önünde park halinde olduğunu düşünüyordum." dedi

Hırsız çaldığı otomobili devirdikten sonra kayboldu

"BİR ŞÜPHELİ OLAY YERİNDEN AYRILDI"

Görgü tanıklarından Murat Eygül ise evinde oturduğu sırada bir gürültü duyduğunu söyleyerek, "Evde oturduğum sırada bir gürültü duydum. Bunun üzerine pencereden dışarıya baktığımda bir otomobilin ters döndüğünü ve içerisinden genç bir kişinin çıkarak hızlıca olay yerinden ayrılıp tren garına doğru koştuğunu gördüm. Kazanın ardından polis ekiplerine haber verdim. Kaza yerinden ayrılan şüphelinin durumunun ne olduğunu bilmiyorum." şeklinde konuştu.

Hırsız çaldığı otomobili devirdikten sonra kayboldu

Kaza sonrası polis ekipleri zanlının eşkalini belirlemek için çalışma başlattı.

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