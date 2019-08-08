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Hırsız, darbedildiği dükkana arkadaşlarıyla saldırdı

Diyarbakır'da telefoncuda hırsızlık yapan kişi, dükkan sahibi tarafından yakalanıp darbedildikten sonra, silahlı arkadaşlarıyla dönerek dehşet saçtı.

İHA | 08.08.2019 - 05:49..
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Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Girne Caddesi üzerinde, öğle saatlerinde telefoncuda hırsızlık yapan bir kişi dükkan sahibi tarafından fark edilince tekme tokat dövüldü.

Hırsız, darbedildiği dükkana arkadaşlarıyla saldırdı

Hırsız, darbedildiği dükkana arkadaşlarıyla saldırdı

YANINDA SİLAHLI ARKADAŞLARIYLA DÖNDÜ

Hırsız, kaçtıktan sonra arkadaşlarıyla beraber silah alıp dükkana geri döndü. Dükkan sahibi Mehmet Şeref Ö. (65) ve oğulları Hakkı Ö. (29), Ramazan Ö. (23) tekrar gördüğü hırsızı yakalamak isterken, hırsızlar tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

Hırsız, darbedildiği dükkana arkadaşlarıyla saldırdı

BABA VE OĞULLARI YARALANDI

Hırsızlar kaçarak uzaklaşırken yaralı olarak yere yığılan baba ve oğulları çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen çok sayıda 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde güvenlik güçleri tarafından geniş çapta inceleme yapılırken kaçan hırsızların yakalanması için geniş çapta operasyon başlatıldı.

Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Hırsız, darbedildiği dükkana arkadaşlarıyla saldırdı

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