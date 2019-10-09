Hırsız, evine girdiği yaşlı kadının boğazını kesti

İstanbul Esenyurt Hürriyet Mahallesi Ebabil Sokak’ta eve giren hırsız, Nazlı Dere (60) isimli yaşlı kadını boğazını keserek öldürdü.

YAŞLI KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Zanlı olay yerinden kaçarken, yaşlı kadının yakınları eve gelince şok yaşadı. Kadının kanlar içerisinde yerde olduğunu gören akrabaları, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

ZANLIYI ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Olay yerine çok sayıda polis ekibi de sevk edildi. Polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.