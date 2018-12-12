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Hırsız girdiği minibüsün sahiplerini bıçakladı

Bir kişi hırsızlık yapmaya girdiği minibüsün sahipleriyle karşılaşınca kavga çıktı.

İHA | 12.12.2018 - 04:57..
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Adana'da meydana gelen olayda,  hırsızlık amacıyla bisikletiyle etrafta dolaşan bir kişi, sokak içerisinde bulunan minibüse girdi. Minibüsün sahipleri, Tuğrul S. ile Ahmet S. durumu fark etti. Bunun üzerine hırsızla karşılaşan Tuğrul S. ve Ahmet S., şahısla kavga etmeye başladı.

Hırsız girdiği minibüsün sahiplerini bıçakladı

İKİ KARDEŞİ YARALADI

Kavganın büyümesiyle, ismi öğrenilemeyen hırsız Tuğrul S. ile Ahmet S.’yi bıçakladı. İki kardeş kanlar içerisinde yere yığıldı. Vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu arada ismi öğrenilemeyen hırsız olay yerinden hızla koşarak kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Tuğrul S.’yi Adana Şehir Hastanesine Ahmet S’yi ise Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırdı. Göğüsünden yaralanan Tuğrul S.’in durumunu ağır olduğu öğrenildi.

Hırsız girdiği minibüsün sahiplerini bıçakladı VİDEO

Hırsız girdiği minibüsün sahiplerini bıçakladı

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