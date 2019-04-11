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Hırsız ile sevgilisinin kavgasına kayıtsız kalan genç kız

ABD'de bir eve hırsız girdi. Genç kadın hiçbir şey yapmadan sevgilisiyle kavga eden hırsızı izledi, ardından da kaçtı.

Haber Merkezi | 11.04.2019 - 12:52..
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ABD'nin Idaho eyaletinde hırsız bir anda silahıyla birlikte bir eve girdi. Evinde sevgilisiyle birlikte oturan genç kadın, bir anda hırsızın içeri girmesiyle neye uğradığını şaşırdı.

Hırsız ile sevgilisinin kavgasına kayıtsız kalan genç kız

GENÇ KIZ TARTIŞMAYI SADECE İZLEDİ

Hırsızın içeri girdiğini gören sevgili, hırsıza müdahale etmek istedi. Hırsız ve ev sahibi bir süre tartıştı.

Tartışmanın alevlendiğini gören kız arkadaş ise olaya müdahale dahi etmeyerek sadece izledi. 28 yaşındaki ev sahibi Eddie Walker, hastaneye kaldırıldı. Genç adamın yüzünde ve vücudunda yaralar tespit edildi.

Hırsız ile sevgilisinin kavgasına kayıtsız kalan genç kız VİDEO

Hırsız ile sevgilisinin kavgasına kayıtsız kalan genç kız

HIRSIZ YAKALANDI

Tartışmadan sonra kaçan hırsız, kısa süre içerisinde ABD polisi tarafından yakalandı.

Hırsız ile sevgilisinin kavgasına kayıtsız kalan genç kız

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