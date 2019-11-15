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Hırsız temizlikçiyi gizli kamera ele verdi

2 yıldır temizliğe geldiği evin çekmecesinde bulduğu paraları çalarken kameraya yakalanan temizlikçi, gözaltına alındı.

İHA | 15.11.2019 - 11:41..
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Tuzla’da yaşayan karı koca, iddiaya göre evlerine 2 yıldan beri gelen temizlikçi kadının hırsızlık yaptığına dair şüphe duymaya başlayınca evin bazı yerlerine gizli kamera yerleştirdi.

ÇEKMECEDE BULDUĞU PARALARI CEBİNE KOYDU

Eve gelen kadın, temizlik yaptığı odanın çekmecelerini açıp karıştırmaya başladı. Kendisini kaydeden kameradan habersiz olan kadın, çekmecede bulduğu paraları alıp cebine koydu.

Hırsız temizlikçiyi gizli kamera ele verdi ViDEO

ZİYNET EŞYASI VE TABLET BİLGİSAYAR DA ÇALDI

Kadının ayrıca, evde bulunan bir miktar ziynet eşyası ile tablet bilgisayarı da çaldığı öğrenildi. Karı kocanın durumu polise bildirmesiyle kadın gözaltına alındı.

Hırsız temizlikçiyi gizli kamera ele verdi

Hırsız temizlikçiyi gizli kamera ele verdi

Hırsız temizlikçiyi gizli kamera ele verdi

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