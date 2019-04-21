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Hırsıza karşı önlem alınması için polis harekete geçti

Adana'da hırsızlık olaylarına karşı vatandaşları bilinçlendirmek adına polis ekipleri kendilerini "tüpçü" olarak tanıtarak vatandaşların kapısını çaldı.

DHA | 21.04.2019 - 12:45..
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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen ziyaretler, konutlarda can ve mal güvenliğine yönelik dışardan gelebilecek tehlikelere karşı alınması gereken tedbirler konusunda vatandaşlarda duyarlılık oluşturmak amacıyla yapıldı.

Hırsıza karşı önlem alınması için polis harekete geçti

POLİS EKİPLERİ KAPI KAPI GEZDİ

Polis ekipleri, kendilerini 'tüpçü' olarak tanıtan ve hırsızlık yapanlara karşı bilinç oluşturmak için görüntülü diyafon sisteminin olduğu apartmanlara giderek, diyafon kamerasını elleriyle kapatıp kapılarını çaldıkları vatandaşlara "tüpçü" ve "hırsız" olduklarını söyledi.

Hırsıza karşı önlem alınması için polis harekete geçti

'HIRSIZ' DENİLMESİNE RAĞMEN KAPIYI AÇTI

Kapısı çalınan bazı vatandaşlar bu cevaba rağmen apartman giriş kapılarını polis ekiplerine açtı. Ekiplere kapıyı açan Hatice Nurçam, "Bir anda tedirginlikle kapıyı açmış bulundum." dedi.

Hırsıza karşı önlem alınması için polis harekete geçti

Polis vatandaşları hem komşularının hem de kendilerinin can ve mal güvenliği için yabancılara kapılarını açmaması konusunda uyardı.

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