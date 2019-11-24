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Hırsızı çatı katına kilitleyip polisi aradı

İstanbul Sultangazi'de, gelen sesleri kontrol etmek için çıktıkları teras katta hırsız olduğunu anlayan ev sahipleri, hırsızı kilitleyerek polise haber verdiler.

İHA | 24.11.2019 - 10:24..
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Sultangazi Yunus Emre Mahallesi’nde bir apartmanda oturan Pehlivan ailesi, teras kattan sesler gelince kontrol etmek istedi.

Terasa çıktıklarında kapının açık olduğunu fark eden aile, hırsızlık şüphesi üzerine kapıyı kilitleyip aşağı indi.

GÖZALTINA ALINDI

Kapının kilitlendiğini anlayan terastaki kimliği belirsiz şahıs, panikleyerek kapıyı açmaya çalıştı. Gürültü üzerine tekrar yukarı çıkan Pehlivan ailesi terasta bir kişi ile karşılaşınca polis ekiplerine ihbarda bulundu. Şahıs, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

1 GÜN ÖNCEDEN GİRMİŞ

Şüphelinin evin terasına bir gün önce girdiğini öğrenen Erol Pehlivan, “Şahsın söylediğine göre dün geceden beri yukarıdaymış. Öğlen saatlerinde girdiğini söylüyor. Sabah hanım kalktığında yukarıdan ses duyduğunu söyledi. Ben yukarı çıktığımda kapının açık olduğunu gördüm. Seslendim ‘Kimse var mı’ diye. Daha sonra kapıyı kilitleyip aşağı indim. 10 dakika sonra tekrar ses gelmeye başladı. Hanım bu sefer arkadan gördü. Ben de şahsı gördüm ve konuşmaya başladım. ‘Dışarıda kalıyorum’ gibi ibareler kullanmaya başladı. Ben de polisi aradım polis geldi şimdi ifade vereceğiz” dedi.

''ÇELİŞKİLİ İFADELER KULLANIYOR''

Eşiyle birlikte polis merkezine giderek ifade veren Erol Pehlivan, “Şahsın söylemesine bakarsak yatmaya girmiş. ‘Evsizim’ diyor ama ‘3 sokak arkada da akrabalarım var’ diyor, çelişkili. Büyük ihtimalle hırsızlık için girdi. Herhangi bir şey alınmamış şu anda. Belki ön keşif yaptı, belki sızdı, madde kullandı bilemiyorum” diye konuştu.

Hırsızı çatı katına kilitleyip polisi aradı

Hırsızı çatı katına kilitleyip polisi aradı

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