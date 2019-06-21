Hırsızı suçüstü yakalayan vatandaş kamerada

Bağcılar'da gece geç saatlerde motosiklet çalmaya çalışan bir kişi, vatandaş tarafından fark edildi.

Gece kimsenin olmadığını düşünen hırsız, park halinde kilitli bulunan motosikletin yanına gelerek, çalmak için uğraştı. Tam bu sırada evinin penceresinde bulunan bir kişi, o anları cep telefonuna kaydetmeye başladı.

HIRSIZ, KENDİSİNİ UYARAN ŞAHSA GİDER YAPTI

Kayıt sırasında duyarlılık gösteren vatandaş, hırsıza bağırarak, "Ne yapıyorsun?" diye uyardı. Bunun üzerine pişkin hırsız, videoyu çeken vatandaşa, “Çalıyorum, ne yapacaksın?" diyerek cevap verdi.

Hırsızdan pişkin cevap: Çalıyorum, ne yapacaksın





YETMEZ GİBİ ÜSTÜNE YÜRÜDÜ

Hırsızlığa teşebbüs eden kişi, ardından video çeken kişinin üzerine yürüdü. Bir süre sonra ise olay yerinden uzaklaşarak gözden kayboldu.



