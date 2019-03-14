Dönerciye giren hırsız, kadın çorabı taktı

1 Ara Güler'in fotoğraf kitabı açık artırmaya çıktı Usta fotoğraf sanatçısı Ara Güler'in çalışmalarının yer aldığı kitabı açık artırmaya çıktı. Birçok ünlü isim kitabı almak istiyor.

2 Dış basından derlenen haberlerde bugün Son olarak ABD'de de durdurulan Boeing 737 uçuşları ve Başbakan May'in başarısız olduğu Brexit anlaşmasının ardından İngiliz parlamentosunda yaşanan çözülmeler, öne çıkan başlıklar oldu.

3 ABD iki yasak füzeyi deneyecek Rusya ve İran gibi ülkelere füze yüzünden yaptırım uygulayan ABD, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması kapsamında yasaklanan iki füzeyi, bu yıl test edecek.

4 Mehmet Demirkol'dan yabancı kuralı eleştirisi Mehmet Demirkol, yabancı kuralını 6+2+2 yapmak isteyen TFF'yi sert bir dille eleştirdi. Demirkol, "Oyuncular İstiklal Marşı okusun diye mi yapıyorsunuz bunu? Hakikaten mantıksız" dedi.

5 İstanbul ilçelerinin anket sonuçları ORC tarafından yayınlanan İstanbul'un tüm ilçelerindeki anket sonuçlarına göre 24 ilçede Binali Yıldırım'ın kazanacağı öngörülüyor.

6 İlaç vermeyen eczacı doktoru dövdü Özel bir hastanede görevli genel cerrahi uzmanı, hastasına yazdığı reçetedeki ilaçların tümünü vermediği gerekçesiyle tepki gösterdiği eczacının eşi tarafından darbedildi.