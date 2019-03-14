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Dönerciye giren hırsız, kadın çorabı taktı

Kartal'da bir dönerciye giren ve parmak izi bırakmamak için ellerine ince kadın çorabı takan hırsız, 3 dakikada kasadaki ve bahşiş kutusundaki paraları alıp kayıplara karıştı.

DHA | 14.03.2019 - 11:28..
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Önceki gün saat 03.30 sıralarında bir dönerci dükkânındaki pencereyi açıp içeri giren hırsız, toplam 1.500 lirayı alıp, daha sonra geldiği gibi pencereden çıktı gitti.

ELİNE KADIN ÇORABI TAKMIŞ

Güvenlik kameralarına yakalanan hırsızın, parmak izi bırakmamak için eline taktığı kadın çorapları dikkat çekti. Hırsız, önce sokakta görülürken, daha sonra dükkânın penceresini aralayıp içeri giriyor. Önce elleriyle yüzünü saklayan hırsız, kasaya yönelip paraları alıyor. Sonrasında bahşiş kutusunu açmaya çalışıyor.

Dönerciye giren hırsız, kadın çorabı taktı

Dönerciye giren hırsız kadın çorabı taktı ViDEO

PARA DOLU KUTULARI PATLATIP KAÇTI

Kutuyu açamayan hırsız, dükkânda bulduğu kesici aletle kutuyu açmayı başarıyor ve içindeki paraları alıp aynı şekilde pencereden dışarı çıkıyor.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Dönerciye giren hırsız, kadın çorabı taktı

Dönerciye giren hırsız, kadın çorabı taktı

Dönerciye giren hırsız, kadın çorabı taktı

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