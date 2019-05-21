Hırsızın rezidans eğlencesi kısa sürdü

İzmit’te, 27 Mart günü 3 eve giren 4 hırsız, yaklaşık 200 bin lira değerinde para, ziynet eşyası ve otomobil çalarak kayıplara karıştı.

BENZER SUÇLARDAN KAYITLAR VAR

Ev sahiplerinin şikayeti üzerine inceleme başlatan polis ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kamerası kayıtlarını inceleme altına aldı. 4 şüphelinin, daha önceden benzer suçlardan sabıka kayıtları bulunan M.H.K., F.Y., A.C. (20) ve C.G. olduklarını belirledi.

REZİDANSTA YAKALANDI

30 Nisan tarihinde şüphelilerden M.H.K ve F.Y. operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. M.H.K ve F.Y., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Çalışmalarını devam ettiren Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, A.C.'nin Bursa'da başka bir suçtan yakalanarak cezaevine gönderildiğini belirlerken, C.G.'yi İstanbul Maltepe'de bir rezidansta arkadaşlarıyla eğlenirken yakalayarak, gözaltına aldı.

C.G., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.