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Hırsızlar 110 bin lirayı çalıp kaçtı

Tuzla'da bir kişinin elindeki poşette taşıdığı 110 bin lirası, yatırmak için geldiği bankanın önünde gasbedildi.

AA | 13.06.2019 - 16:41..
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İstanbul Tuzla'da daha önceden bir bankadan çektiği parayı iş yerine getiren Tuncay Kılıç, bu parayı başka bir bankaya yatırmak için İçmeler Mahallesi'ndeki bir banka şubesine gitti.

3 KİŞİ PARALARI ÇALIP KAÇTI

Banka şubesine gelen Kılıç'ın önü, bankaya girmeden kendisini takip ettiği belirtilen 3 kişi tarafından kesildi. Kılıç'ın elindeki poşette bulunan 110 bin lirayı gasbeden 3 şüpheli, daha sonra olay yerinden kaçtı.

POLİS ZANLILARI ARIYOR

İhbar üzerine olay yerine gelen Tuzla Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alarak, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Hırsızlar 110 bin lirayı çalıp kaçtı

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