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Hırsızlar asansörlerin beyinlerini çaldı

İstanbul'da Anadolu Yakası'nda hırsızlar bu sefer binaların asansörlerine dadandı. Binalara girip asansörlerin beynini çalan hırsızlar, yakayı ele verdi.

İHA | 04.01.2020 - 10:17..
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İstanbul Anadolu Yakası'nda birkaç hırsız bu sefer binaların asansörlerine dadandı.

Hırsızlar özellikle Sultanbeyli’de farklı mahallelerde binalara girip buradaki asansörlerin beyinlerini çaldı. Olayların ardından Sultanbeyli Asayiş Büro Amirliği ekipleri şahısları yakalamak için harekete geçti.

ARACIN GPS KAYITLARIN HIRSIZLAR BULUNDU

Polis, güvenlik kamerası incelemesi ve saha çalışması sonucu 6 kişinin eşkalini belirledi. Hırsızlık olaylarının 34 KU 7943 plakalı kiralık araç ile gerçekleştirildiğini tespit eden ekipler, aracın GPS kayıtlarını incelediğinde hırsızlık olaylarının yaşandığı adreslerde bulunduğunu tespit etti.

Hırsızlar asansörlerin beyinlerini çaldı

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Yapılan çalışmalar sonucu A.Y., Y.K., M.O., M.A.A., Z.B., ve R.Ç. adlı şüpheliler gözaltına alındı. Zanlılar, gerekli işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Polis kayıtlarındaki incelemede, şüphelilerin çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Hırsızlar asansörlerin beyinlerini çaldı

ŞÜPHELİLER SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

A.Y.’nin “2 adet evden hırsızlık, açıktan hırsızlık, 2 adet kasten yaralama, resmi belgede sahtecilik, tehdit, görevi yaptırmamak için direnme”; Y.K.’nın “2 adet motosiklet hırsızlığı, evden hırsızlık, 2 adet kasten yaralama, 6136 SKM, uyuşturucu madde kullanmak”; Z.B.’nin “3 adet işyerinden hırsızlık, 3 adet açıktan hırsızlık”; M.O.’nun “2 adet açıktan hırsızlık, iş yerinden hırsızlık”, M.A.A.’nın “5 adet iş yerinden hırsızlık, 5 adet açıktan hırsızlık, 2 adet bisiklet ve motosiklet hırsızlığı, başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak, tehdit mala zarar verme ve kasten yaralama”; R.Ç.’nin “iş yerinden hırsızlık, oto hırsızlığı, uyuşturucu madde kullanmak, dolandırıcılık, mala zarar verme, resmi belgede sahtecilik” suç kayıtları olduğu belirlendi.

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