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Hırsızlar bekçilerin dikkati sayesinde yakalandı

Evlerden hırsızlık yapan 2 kişi, bekçilerin dikkati sayesinde yakayı ele verdi.

İHA | 04.03.2019 - 21:08..
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Muğla’nın Fethiye ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Günlükbaşı Polis Merkezi Amirliği'nde görevli bekçiler, iki kişinin bir evden çıktığını görünce şüphelenerek takibe aldı. Evlerden hırsızlık yaptıkları belirlenen Murat İ. ve Can C., polis ekiplerinin de desteğiyle suçüstü yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Şüphelilerin gösterdikleri depoda, çalıntı olduğu tespit edilen dinamo ve bazı eşyalar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 2 zanlı, adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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