Hırsızlar çaldıkları inekle birlikte çamura saplandılar

Germencik ilçesi Turanlar Mahallesi'nde, içerisinde 1 adet büyükbaş hayvan bulunan kamyonetin çamura saplanmış vaziyette terk edildiği yönünde gelen ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, yaptıkları araştırmada aracın sahibi İ.T.’ye ulaştı. İfadesine başvurulan İ.T., aracı O.A.’ya kiraladığını beyan etti.
YAKALANDILAR
Araştırmaları derinleştiren jandarma asayiş timleri, hayvan hırsızlığı şüphelileri O.A., T.Ö.K., C.B. ve Y.K.’yi düzenlenen operasyonla yakaladı.
İfadelerinde suçlarını kabul eden şüphelilerin, Koçarlı’nın Bağarcık Mahallesi'nde gerçekleşen 2 adet ve Çine’nin Cumalı Mahallesi'nden de 1 adet büyükbaş hayvan hırsızlığına karıştıkları ifade ve kamera kayıtlarından tespit edildi.
İNEK, SAHİBİNE VERİLDİ
İdrar testleri pozitif çıkan ve aldıkları uyuşturucunun etkisiyle hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri belirlenen O.A., T.Ö.K., C.B. ve Y.K., sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Çamura saplanmış kamyonette ele geçirilen çalıntı büyükbaş hayvan ise sahibine geri teslim edildi.