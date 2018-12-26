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Hırsızlar, duvara yazdıkları yazıdan yakalandı

Muş Varto'da hırsızlar, yaşlı insanların evini soyduktan sonra duvarlarına attıkları imzayı başka bir duvara da atınca yakalanmaktan kurtulamadı.

DHA | 26.12.2018 - 12:28..
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Varto'da, özellikle yaşlı ve bakıma muhtaç kişilerin evlerine giren ve yaptıktan soygunun ardından duvara tarih yazıp, imza atan hırsızların yakalanması için Emniyet Müdürlüğünce özel bir ekip oluşturuldu.

AYNI YAZININ BAŞKA DUVARDA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Hırsızlık Bürosu polislerince oluşturulan ekip, 36 kameradan elde edilen görüntüleri  saniye saniye inceledi. Görüntülerde, Kültür Mahallesi'ndeki bir metruk bina tespit edildi. Evi kontrol eden polisler, duvarlarda soygun olaylarının yaşandığı evlere atılan imzaların benzerlerinin olduğunu gördü. 'R-H, iyiki varsın mutluluk, 16.09.2018' yazısını mercek altına alan özel ekip, yazıların aynı el ürünü olduğunu belirledi.

Hırsızlar, duvara yazdıkları yazıdan yakalandı

KARDAKİ AYAK İZLERİ TAKİP EDİLDİ

Metruk binanın içinde bulunan boş alkol kutuları, nargile ve çerez paketlerinden de parmak izi alındı. Binayı takibe alan polis, kar yağışıyla birlikte şüphelileri ayak izlerinden takip ederek yakaladı. Kaçmak isterken ele geçirilen şüphelilerin 17 yaşındaki S.C. ve G.B. olduğu tespit edildi. 11 evden hırsızlık yaptıkları anlaşılan şüphelilerin yakınları, görüntü alan gazetecileri tehdit ederek engellemek istedi. Bir şüphelinin annesi ise çocuğunun 17 yaşında olduğunu söyleyerek, görüntü alınmasını istemediğini söyledi.

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