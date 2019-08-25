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Hırsızlar gazetecileri görünce gülmeye başladı

Hırsızlık suçuyla gözaltına alınan kadınlardan birinin, adliyeye sevk edilirken, "Sibel ünlü olacaksın şimdi madalya takacaklar sana" diyerek gülmesi dikkat çekti.

İHA | 25.08.2019 - 14:24..
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Kahramanmaraş'ın Yenişehir Mahallesi'nde devriye gezen polisler, 1'i hamile 3 kadından şüphelendi. Takip edildiklerini anlayan şüpheliler, bir parka girerek izlerini kaybettirmek istedi, ancak polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

10 BİN LİRALIK ZİYNET EŞYASI ÇALDILAR

Yapılan kimlik kontrolünde şüphelilerin çok sayıda hırsızlık kaydı olan Sibel K. (27), Mercan Y. (20) ve E.K. (22) olduğu belirlendi.
Emniyete götürülen şüphelilerin, geçen hafta bir evin kapısını plastik aparatla açarak 10 bin liralık ziynet eşyası ve para çaldıkları ortaya çıktı. Evin önünü gösteren güvenlik kamerası tarafından da kaydedilen şüphelilerden Mercan K., sorgusunda suçunu itiraf edip Kahramanmaraş'a Osmaniye'den geldiklerini, çaldıkları ziynet eşyalarını çevre illerdeki kuyumcularda bozdurup parayı kendi aralarında bölüştüklerini söyledi.Hırsızlar gazetecileri görünce gülmeye başladı

GAZETECİLERİ GÖRÜNCE GÜLMEYE BAŞLADILAR

Şüphelilerden hamile olan E.K. sorgusunun ardından serbest bırakılırken, Meran K. ile Sibel K. adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolü için hastaneye getirilen şüphelilerin gazetecilerin önünde gülüp, birbirleriyle şakalaşmaları ise dikkat çekti.

Hırsızlıktan yakalanan kadın: Sibel ünlü olacaksın

"ÜNLÜ OLACAĞIM ŞİMDİ"

Hastaneden çıkarken Sibel K., Mercan K.'nin yüzünü kapatmaya çalıştığı gömleğini indirmek istedi. Mercan K. ise arkadaşına tepki gösterip, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Ünlü olacağım şimdi. Madalya takacaklar" dedi.

Hırsızlar gazetecileri görünce gülmeye başladı

Hırsızlar gazetecileri görünce gülmeye başladı

Hırsızlar gazetecileri görünce gülmeye başladı

Hırsızlar gazetecileri görünce gülmeye başladı

Hırsızlar gazetecileri görünce gülmeye başladı

Hırsızlar gazetecileri görünce gülmeye başladı

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