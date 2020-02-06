Hırsızlar kendi arasında kavga edince polislere yakalandı

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi Mahallesi 31021. Sokak2ta bulunan atık deposunda, Suriye uyruklu 3 kişi motosiklet çaldı.

MOTOSİKLETİ GERİ VERMEK İSTEDİ

Hırsızlar, çaldıkları motosikleti bir depoya getirdiler. Suriyelilerden İlyas A. motosikletin tanıdığının olduğunu ve sahibine geri vermek istediğini söyledi.

ELİNİ AYAĞINI BAĞLAYIP DÖVDÜLER

Bunun üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle ismi öğrenilemeyen 2 Suriyeli hırsız, İlyas A.’ın elini ayağını bağlayıp dövmeye başladı. Kavga sesleri duyan vatandaşlar durumu polis ekibine bildirdi.

KAVGA DİYE GELEN POLİS HIRSIZLARI YAKALADI

Atık deposuna gelen polis eli ayağı bağlı olan İlyas A.’yı kurtardı. Daha sonra İlyas A. kendini darbeden 2 arkadaşının depoda saklandığını polise bildirdi. Polis saklanan iki kişiyi yakaladı. Depoda arama yapan polis ekipleri çok sayıda parçalara ayrılmış çalıntı motosiklet tespit etti. İlyas A. ile birlikte ismi öğrenilemeyen 2 Suriyeli gözaltına alındı.