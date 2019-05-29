Hırsızlar polisten kaçarken komaya girdiler

Bursa’da İnegöl Yenişehir karayolunda kaza meydana geldi.

İnegöl’den çaldıkları otomobille Yenişehir’e gelen B.Ş. ve M.Ç.B., polis ekiplerine yakalanacaklarını anlayınca kaçmaya başladı. Polislerin ’dur’ ihtarına uymayan sürücü B.Ş., güney çevre yolunda hızla giderken, aydınlatma direğine çarptı.

HAYATİ TEHLİKELERİ DEVAM EDİYOR

Kazada B.Ş. ile yanındaki M.Ç.B. araçta sıkışırken, olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, şüphelileri sıkıştığı yerden kurtardı.

Ağır yaralı olduğu belirlenen B.Ş. ve M.Ç.B., Yenişehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

B.Ş. ile M.Ç.B.’nin tedavi sürecinin ardından gözaltına alınacağı açıklandı.













