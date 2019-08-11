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Hırsızlar, yasaklı ırk köpekleri çalarken görüntülendi

Antalya’nın Kumluca ilçesinde hırsızlar, polis nezaretinde vatandaşlardan toplanıp barınaklara konulan pitbull, terrier, japones, doga arjantino gibi yasaklı ırk köpeklere dadandı.

İHA | 11.08.2019 - 11:15..
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5199 sayılı hayvanları koruma kanunu çerçevesinde sahiplerinden teslim alınan yasaklı ırk köpekler, Antalya'nın Kumluca Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine götürülüyor.

Yasaklı köpeklerin barınma bakım ve beslenmesi sağlanıyor.

Hırsızlar, yasaklı ırk köpekleri çalarken görüntülendi

Hırsızlar yasaklı ırk köpekleri çalarken görüntülendi ViDEO

AÇIK ORTAMLARDA DOLAŞTIRIYORLAR

Ancak, yasaklı ırk köpeklerin barınakta tutulduğunu öğrenen kimliği belirsiz şüpheliler, hayvanları barınaktan çalıyorlar. Görevlilerin barınakta bulunmadığı mesai saatleri dışında gelip yasaklı ırk köpekleri çalan şahıslar, bazen çaldıkları köpekleri halka açık ortamlarda dolaştırıyor.

Hırsızlar, yasaklı ırk köpekleri çalarken görüntülendi

CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK

Kumluca Belediyesi Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı Sokak Hayvanları bakım ve Rehabilitasyon merkezine gelerek, güvenlik kameralarına zarar veren ve köpekleri çalan hırsızları, tespit etmeye çalışıyor. Hırsızlara yakalandıkları takdirde yasalara uymamak ve devlet malına zarar vermekten haklarında cezai işlem uygulanacak.

Hırsızlar, yasaklı ırk köpekleri çalarken görüntülendi

HIRSIZLIK ÇOĞALDI

Kumluca Belediyesi Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı Veteriner Hekim Sinan Ulusoy, “Pitbull, terrier, japones, doga arjantino gibi yasaklı ırk köpeklerimizi, bunların beslenmesi ve bakımı yasak olduğu için vatandaşlar tarafından şikayet edilmekte, bu şikayet üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı İlçe Müdürlüğü Ekipleri, Belediye Ekipleri ve Emniyet Müdürlüğü Ekiplerince giderek el koyuyoruz. Daha sonra belediyemizin Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine getiriyoruz. Barınağımıza koyuyoruz. Burada gerekli bakım ve beslenmesini sağlıyoruz. Fakat bu hayvanları çalmaya teşebbüs eden vatandaşlarda oluyor. Son zamanlarda bu tür vakalar sıklıkla gerçekleşmekte. Bu hayvanları çalmak isterken barınağımızı tahrip ediyorlar. Barınağımıza izinsiz bir şekilde girerek güvenlik kameralarını kırıyor. Zarar veriyorlar. Gerekli kamera kayıtlarını aldık. Emniyet ekiplerimiz gerekli araştırmaları yapıyor. Şahıslar tespit edildiğince gerekli cezai işlem uygulanacaktır.” dedi.

Hırsızlar, yasaklı ırk köpekleri çalarken görüntülendi

KÖPEĞİNİ TESLİM EDERKEN NEREDEYSE AĞLAYACAKTI

Emniyet, Tarım Orman İlçe Müdürlüğü ve Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Ekipleri, pitbull terrier cinsi köpeği almaya gittiklerinde köpek sahibi Salih Akkuş’u (56) ikna etmek zor oldu. Köpeği kendi kucağına alarak araca koyan Salih Akkuş, ağlamamak için kendini zor tuttu. Salih Akkuş, “Küçük kızım var. Buna deli oluyor. Bu köpeğin tüm aşılarını yaptırdım. Her gün 2,5 saat kemik kaynatıp yediriyorum. Bu köpeğin ne zararı var. İnsanlara laf anlatamazsın, bu köpeğe anlatırsın. Bu köpek barınağa gidecek, diğer köpekler arasında rezil olacak.” dedi.

Hırsızlar, yasaklı ırk köpekleri çalarken görüntülendi

Tüm çabalarına rağmen Akkuş, köpeği kucağına alıp belediye aracına elleriyle koyup teslim etti.

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