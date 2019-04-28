Trump bir telefonla Suudi Kral'ından 500 milyon dolar aldığını anlattı

1 İran'da para ödüllü bilgi yarışması yasaklandı Dünyaca ünlü Kim Milyoner Olmak İster formatında gerçekleştirilen yarışma için fetva verildi.

2 Fethiye'de eşini öldüren kişi, kendini ihbar etti Fethiye'de alkollü geldiği için tartıştığı eşini tabancayla vurarak öldüren kişi, jandarmayı arayıp "Eşimi vurdum" diyerek kendini ihbar etti.

3 Hırsızlara nefes kestiren operasyon anı kamerada Çekmeköy’de girdikleri bir evin kasasından 60 bin dolar değerinde saatler, 40 bin dolar da para ve çok miktarda mücevher çalan hırsızlar, polis ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla yakalandı.

4 Tırın altında kalan yaya öldü Aksaray’da karayolundan karşıya geçmeye çalışan genç, tırın altında kalarak hayatını kaybetti.

5 Küçükçekmece'de lüks ciple çocuk kaçırmak istediler Mahallesinde oynarken kaçan topun peşinden koşan 9 yaşındaki F.Ç, lüks bir ciple kaçırılmak istendi.

6 Beşiktaş'ta bir kişi iş arkadaşlarını vurdu: 1 ölü 2 yaralı Aynı iş yerinde çalıştığı arkadaşlarıyla tartışan şahıs, silahla 1 arkadaşını öldürüp 2'sini yaraladı.