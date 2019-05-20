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Hırsızları durdurmak için pencereden atlayan genç

Küçükçekmece'de bir otomobilden hırsızlık yapıldığını gören genç, hırsızları durdurmak için pencereden atladı.

DHA | 20.05.2019 - 12:02..
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Otomobilden ses sistemi çalan hırsızlar hızla kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

SES SİSTEMİNİ ÇALAN HIRSIZLARI FARK ETTİ

Olay, geçtiğimiz günlerde Halkalı Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saat 08.00 sıralarında minibüsle bir binanın önüne gelen hırsızlar, park halindeki otomobilin bagajını açtı. Bagajda bulunan ses sistemini alan şüpheliler, çaldıkları cihazları kendi araçlarına yükledi.

Hırsızları durdurmak için pencereden atlayan genç

PENCEREDEN ATLADI, HIRSIZLAR KAÇTI

Eniştesinin arabasından hırsızlık yapıldığını gören genç, hırsızları durdurmak için yaklaşık 2 metre yükseklikte bulunan 1. kat penceresinden atladı. Panikleyen hırsızlar, geldikleri minibüse binerek hızla olay yerinden kaçtı. Yaşanan bu anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızları durdurmak için pencereden atlayan genç VİDEO

Polis ekiplerinin, hırsızları yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor. Öte yandan hırsızlık olayının ardından tedirgin olan ailenin, güvenlik amacıyla pencerelerine demir korkuluk taktırdığı görüldü.

Hırsızları durdurmak için pencereden atlayan genç

Hırsızları durdurmak için pencereden atlayan genç

Hırsızları durdurmak için pencereden atlayan genç

Hırsızları durdurmak için pencereden atlayan genç

Hırsızları durdurmak için pencereden atlayan genç

Hırsızları durdurmak için pencereden atlayan genç

Hırsızları durdurmak için pencereden atlayan genç

Hırsızları durdurmak için pencereden atlayan genç

Hırsızları durdurmak için pencereden atlayan genç

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