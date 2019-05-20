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Ayı gülünü koparana 60 bin TL ceza kesilecek

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Saldıran kangala 'Ben de Sivaslıyım' demek

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Hırsızları durdurmak için pencereden atlayan genç

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Adıyaman'da komşuya taciz ve saldırı kamerada

1 Kanal İstanbul çalışmaları sürüyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul projesinin rafa kaldırılmadığını ve aynı kararlılıkla sürecin devam ettiğini dile getirdi.

2 Bağdat Caddesi'ndeki olayın son çıkan görüntüleri Galatasaray bayrağına tepki gösteren bir Fenerbahçeli dayak yedi.

3 Marcao'dan Emre'ye: Korkaksın Galatasaray-Başakşehir maçında Bajic'in attığı gol sonrası ortalık karışmış, Marcao ile Emre Belözoğlu birbirine girmişti. Hıncını alamayan Brezilyalı futbolcu, maç sonu Emre'ye korkak dedi.

4 Çeşme'deki fuhuş operasyonunda 6 tutuklama İzmir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden, 1'i kadın 6'sı tutuklandı.

5 Kangal köpeği Sivaslıya saldırdı Koşu yaparken kangal köpeği ile karşılaşan vatandaş, "Ben de Sivaslıyım." diyerek bağırdı.

6 Isparta gülleri tarlaları renklendirdi Güller diyarı olarak adlandırılan Isparta'da, 15 gün geç de olsa gül hasadına başlandı. Bölgeye gelen turistler, gül bahçelerinde bol bol fotoğraf çektirdi.