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Hırsızların rahat tavırları ev sahibini uyandırdı

Diyarbakır’da gece saatlerinde bir eve giren hırsızların rahat tavırları güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA | 12.03.2019 - 08:25..
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Bir binanın birinci katına tırmanan eldivenli bir hırsız balkonu açık eve girerek daha sonra bina giriş kapısını açıp diğer 2 hırsızı da eve aldı.

TEDAVİ PARASINI ÇALDILAR

Hırsızlar evde uyuyan ev sahibine hiç aldırış etmeden bilgisayar ve tedavi için biriktirilen 2 bin 500 lirayı alıp kayıplara karıştı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Gözcülük yapan hırsız bina içerisinde defalarca merdiveni inip çıkarak spor yaptı. Korkuluklardan kayarak eğlenen hırsızların daha sonra aralarında çıkan tartışma, ev sahibinin uyanmasıyla son buldu.

Ev sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri geniş çapta inceleme başlattı.

Hırsızların rahat tavırları ev sahibini uyandırdı ViDEO

Hırsızların rahat tavırları ev sahibini uyandırdı

Hırsızların rahat tavırları ev sahibini uyandırdı

Hırsızların rahat tavırları ev sahibini uyandırdı

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