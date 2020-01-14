Arnavutköy Bolluca Mahallesi Battal Gazi Caddesi'nde bulunan bir telefoncu dükkanına gelen 4 şüpheli, 20 dakikada dükkanda bulunan ikinci el 40 adet telefonu ve yazar kasayı çaldı.

Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken, hırsızların kepenkleri açarkenki rahat tavırları dikkat çekti.

OYNAYA OYNAYA ÇALDILAR

Görüntülere hırsızların oynadıkları anlar da kameraya yansıdı.

Arnavutköy'de hırsızların rahat tavırları kamerada ViDEO

"HALAY ÇEKİYOR OLMALARI ÇOK ZORUMA GİTTİ"

Sabah iş yerine geldiğinde dükkanının soyulduğunu gören Mehmet Ezer, hemen polise haber verdi. İş yerindeki güvenlik kameralarını izleyen Mehmet Ezer, sabaha doğru 4 hırsızın telefoncu dükkanına girdiğini ve 20 dakikada dükkanının soyulduğunu gördü. Telefoncu dükkanında 40 adet ikinci el cep telefonu ve yazar kasanın çalındığını söyleyen iş yeri sahibi Mehmet Ezer, "Beni en çok yaralayan şey, hırsızların rahat tavırları oldu. Kamera görüntülerini izlediğimde hırsızların içeriye girmeye çalışırken bir yandan da halay çekiyor olmaları çok zoruma gitti." dedi.





















