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Hırsızların yeni gözdesi: Toptancı depoları

Ülkede görülen koronavirüs vakalarının ardından bakliyat ve kuru gıda ürünlerinde talep yoğunluğunu fırsat bilen hırsızlar, toptancı depolarına dadandı.

İHA | 23.03.2020 - 14:09..
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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, yaklaşık 10 kişilik çete iki arabayla bir deponun önüne gelerek, piyasa değeri 20-25 bin lira olan 2 ton malzemeyi 7 dakika içinde arabalara yükleyerek götürdü.

Rahat tavırlarıyla dikkat çeken hırsızlar, arabaların kapısını bile kapatmadan olay yerinden kaçtı.

"TAMAMEN KURU GIDA ÜZERİNE ÇALIŞMIŞLAR"

Toptancı Yavuz Demirci ise krizi fırsata geçiren hırsızların bir an önce yakalanmasını istedi.

Demirci, Tamamen kuru gıda ve bakliyat üzerinde çalışmışlar. Eskiden bu hırsızlar başka ürünler çalarlardı örneğin tekstil ürünleri gibi. Ama şu an içinde bulunduğumuz durumdan dolayı kuru gıda ve bakliyata yönelmişler. Biz insanlarımız mahallemiz mağdur olmasın diye depolarımız doldurduk. Vatandaşa ürün yok demeyelim diye. Ancak bunu fırsata çeviren hırsızlar ile karşılaştık." şeklinde konuştu.

Hırsızların yeni gözdesi: Toptancı depoları

"SANKİ SİPARİŞ ÜZERİNE SOYGUN GERÇEKLEŞİYOR"

Koronavirüs  nedeniyle mal bulmakta zorlandığını anlatan Demirci, "Bu yaşanılanlar ile çok zor duruma düştük. Çevrenden duyduğum kadarıyla bir haftada bu 10’uncu deponun soyulması. Hepsinin elinde levye yüzlerinde maske, bunlar korkunç insanlar. Depoda daha pahalı ürünleri bırakmışlar sadece kuru gıda, bakliyat çalmışlar. Sanki bir yer sipariş vermiş onlarda bu ürünler üzerine çalışmışlar” diye konuştu.

Hırsızların yeni gözdesi: Toptancı depoları

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