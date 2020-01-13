Hırsızlığa engel olmak isteyen vatandaş vuruldu

İstanbul'un Bağcılar ilçesi Güneşli Mahallesi Mahmutbey Caddesi'nde saat 05.00 sıralarında, bir halı mağazasına hırsızlık amacıyla gelen şüpheliler, iş yerinin otomatik kepenkleri kırmaya çalıştı.

HIRSIZLIĞI GÖRÜNCE MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞTI

Bu sırada yoldan geçen bir vatandaş, soygun girişiminde bulunan şüphelileri görünce müdahale etmeye çalıştı.

AYAĞINDAN VURULDU

Hırsızlık şüphelileri, kendilerine engele olmaya çalışan vatandaşı ayağından silahla vurarak yaraladı. Saldırganlar daha sonra geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.

YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Olayı duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı.

Polis ise olay yerinde inceleme yaptıktan sonra, hırsızlık şüphelisi saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Yaralı vatandaşın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.