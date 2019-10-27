Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Mamak, Yenimahalle ve Altındağ ilçelerinden son 10 günde park halindeyken çalınan 5 otomobilin bulunması için çalışma başlattı.

CAMDAN KOLUNU UZATTI, KOLUNDAKİ DÖVME DİKKAT ÇEKTİ

Araçların çalındığı bölgelerde geniş çaplı inceleme başlatan ekipler, çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsü izleyerek, otomobilleri çalan şahısları tespit etti. Ayrıca, polis tarafından güvenlik kameralarında yapılan detaylı inceleme sonucunda, şahıslardan birinin akaryakıt istasyonunda arabanın camından uzattığı kolunda bulunan dövme dikkat çekti.

Hırsızlık çetesini dövme yakalattı VİDEO



5 KİŞİ TUTUKLANDI

Dövme detayından yola çıkan polis ekipleri, şahsı tespit etti. Polis, düzenlediği “otostop” operasyonu ile araçları çaldığı tespit edilen E.K., M.A., M.E., H.İ.Ş. ve G.K.’yi yakaladı. Gözaltına alınan 5 şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

OTOMOBİL VE PARÇALARI SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

Öte yandan hırsızların, otomobillere ait akü, teyp, ses sistemi, jant, lastik gibi parçaları sökerek başka kişilere sattıkları belirlendi. Polis ekipleri, çalışmanın ardından bulunan otomobilleri ve otomobillerden sökülen parçaları, sahiplerine teslim etti.