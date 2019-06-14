Hırsızlık için geldiği iş yerinde asılı kaldı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde önceden atölyede çalışan 33 yaşındaki İsmail A. iş yerini soyduğu sırada yakalanmış ve iş yeri sahiplerinin şikayeti üzerine tutuklanarak, cezaevine gönderilmişti.

KIRIK CAMDA ASILI KALDI

10 gün ceza evinde yatan İsmail A. tahliye olduğu gün tekrar atölyeye gelerek yan tarafta bulunan oto yıkamanın çatısını kullanarak, atölyenin arada bulunan demir parmaklıklarını önce kesti. Hırsız sonrasında camları kırarak, içeri girmeye çalıştı. Bu sırada 3 metre yükseklikte bulunan kırık camda ayağından asılı kalan İsmail A., yaralanarak çığlık atmaya başladı. Genç adam bu esnada devriye görevi yapan Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından fark edildi.

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PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR

Bekçiler, şüphelinin kaçmaması için önlem alıp takviye ekip istedi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, İsmail A.'yı asılı kaldığı yerden çıkaran ekipler yaralı adamı ambulansa bindirerek, Bursa Devlet Hastanesine kaldırdı. Dükkan sahibi Ertan Tüzen ise daha önceden elamanı olan ve psikolojik sorunları olduğu için sürekli evden kaçan şahsı görünce şok oldu. İsmail A.'nın evden kaçtığını ve annesinin sürekli oğlunu aradığını belirten Ertan Tüzen, annesini arayarak durumu bildirdi.

10 GÜN CEZAEVİNDE KALDI, ÇIKTI

Olayın ardından konuşan iş yeri sahibi Ertan Tüzen, ''Daha önce de bizde çalıştığı zamanlar bizden habersiz gece dükkana gelip, çilingir çağırarak kapıyı açtırmış ve zaman zaman mal çalarak devam etmiş. Haberimiz yokken bir gece dükkana geldiğimizde şans eseri yakaladık. 10 gün ceza evinde yattı, sonra çıktı geldi. Yeniden soymaya çalıştı. Fakat yine yakalandı.'' dedi.

Tüzen eski çalışanı İsmail A.'dan şikayetçi oldu. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan İsmail A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.