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Hırsızlık için girdiği elektrik trafosunda öldü

Karaman'da Kadir Saysal (43), hırsızlık için balyozla duvarını kırıp girdiği elektrik trafosunda, meydana gelen patlamayla birlikte akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

DHA | 07.05.2019 - 14:38..
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Bahçelievler Mahallesi Ereğli karayolu üzerindeki bir elektrik trafosunda saat 11.30 sıralarında patlama meydana geldiği şeklindeki ihbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleriyle elektrik dağıtım şirketi çalışanları sevk edildi.

HIRSIZLIK YAPACAKTI, ELEKTRİK AKIMINA KAPILIP ÖLDÜ

Ekiplerin yaptığı incelemede, arka duvarı balyozla kırılan trafoda, eldivenli bir kişinin hareketsiz yattığı saptandı. Kontrollerde, Kadir Saysal olduğu belirlenen kişinin akıma kapılıp, yaşamını yitirdiği tespit edildi. Saysal'ın, kesici aletle kabloyu keserken patlamanın meydana geldiği, akıma kapılıp yaşamını yitirdiği belirlendi.

Hırsızlık için girdiği elektrik trafosunda öldü

SABIKALI ŞAHIS 3 GÜNDÜR KAYIPTI

Kablo hırsızlığından suç kaydı bulunan, 3 gündür kayıp olduğu ortaya çıkan Saysal'in cesedi, otopsi için Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hırsızlık için girdiği elektrik trafosunda öldü

Hırsızlık için girdiği elektrik trafosunda öldü

Hırsızlık için girdiği elektrik trafosunda öldü

Hırsızlık için girdiği elektrik trafosunda öldü

Hırsızlık için girdiği elektrik trafosunda öldü

Hırsızlık için girdiği elektrik trafosunda öldü

Hırsızlık için girdiği elektrik trafosunda öldü

Hırsızlık için girdiği elektrik trafosunda öldü

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