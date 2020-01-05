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Hırsızlık için girdiği evde hastanelik oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Engin D. (35), hırsızlık yapmak için girdiği evde uyanan ev sahibi tarafından tekme tokat dövüldü.

DHA | 05.01.2020 - 12:44..
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Bursa'nın İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi Topuz Sokak'taki bir eve hırsızlık amacıyla giren Engin D., sesi duyup uyanan ev sahibi tarafından yakalandı.

EV SAHİBİNİN ELİNDEN POLİS KURTARDI

Ev sahibi Engin D.'yi tekme tokat dövmeye başladı. Gürültüye uyanan bina sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Öfkeli ev sahibinin elinden kurtarılan Engin D., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki müdahalesinin ardından da gözaltına alınan Engin D., emniyete götürülürken basın mensuplarının ''Hırsızlık mı yaptınız'' sorusuna ''Sana ne, size mi soracağım'' diye cevap verdi.

Engin D.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtildi.

Evinde yakaladığı hırsızı dövdü -1


Evinde yakaladığı hırsızı dövdü -2

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