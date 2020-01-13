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Hırsızlık için girdiği evde tecavüze 16 yıl hapis

Ankara'da hırsızlık için girdiği evin sahibine cinsel istismarda bulunan sapık, 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DHA | 13.01.2020 - 11:14..
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19 yaşındaki Enes A., arkadaşı B.Ç. (20) ile gece boyunca alkol aldıktan sonra sabah saatlerinde yatağa bağımlı 93 yaşındaki akrabasıyla yaşayan 67 yaşındaki N.Y.'nin Ankara'nın Keçiören ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki evine girdi.

Enes A., evde yatalak akrabasına su vermek için o saatte ayakta olan N.Y. ile karşılaştı.

ÇAKMAKTAN PARMAK İZİ ALINDI

Enes A., darbettiği kadına daha sonra tecavüz ederek kaçtı. N.Y.'nin şikayeti üzerine arama yapan polis, saldırganın boğuşma sırasında düşürdüğü çakmağı ve başkasına ait kredi kartını buldu. Çakmak üzerinden alınan parmak izinden 5 ayrı suçtan sabıkası bulunan Enes A.'ya ulaşıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden Enes A. tutuklanırken, arkadaşı B.Ç. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Hırsızlık için girdiği evde tecavüze 16 yıl hapis

"SOYUNMAYA BAŞLADI, HER ŞEY RIZASIYLA OLDU"

Ankara 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'hırsızlık' suçlarından tutkuklu yargılanan Enes A. savunmasında, "06.00 sıralarında N.Y.'nin evine girdim ve onunla karşılaştım. Bana 'niye geldin?' dedi. Ben de 'hırsızlık için gelmedim' dedim. Tekrardan neden geldiğimi sordu ama ben bir şey söylemedim. Göz göze geldik ve sonra beni oturttu. 'Kız arkadaşın, sevgilin var mı?' diye sordu. 'Sana kız istemeye gideriz' dedi ve sonra soyunmaya başladı. Her şey rızaya dayalı oldu." dedi.

"SIRTIMA VURA VURA KENDİMDEN GEÇİRDİ"

Tutuksuz sanık B.Ç. ise Enes A.’yı eve girmemesi yönünde uyardığını, eve girdikten sonra uzun süre çıkmaması üzerine, olay yerinden ayrılıp evine gittiğini ve olup biten hiçbir şeyden haberi olmadığını ileri sürdü. N.Y. ise şikayetçi olduğunu söyleyerek, "Arkamdan geldi, eliyle ağzımı kapattı. Sırtıma vura vura beni kendimden geçirdi. Her şey rızam dışında olmuştur." diye konuştu.

İNDİRİMSİZ 16 YIL HAPİS

Mahkeme heyeti sanık Enes A.'ya 'zorla cinsel istismarda bulunma' suçundan 15 yıl, 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan ise 1 yıl olmak üzere toplam 16 yıl hapis cezası verdi. Cezada indirim uygulanmazken, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Tutuklu sanık B.Ç. ise tüm suçlardan beraat etti.

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