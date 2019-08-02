İstanbul Maltepe'de 11 Nisan 2019 tarihinde meydana gelen hırsızlık olayı üzerine soruşturma başlatan polis ekipleri, bir hırsızlık çetesini ortaya çıkardı.

Polis; Kağıthane, Kadıköy, Kartal, Başakşehir, Fatih, Çekmeköy ilçelerinde hırsızlık yapan çete üyelerine yönelik önceki gün yaptığı baskında 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Hırsızlık için İstanbul'a gelen 6 kişilik çete yakalandı ViDEO

HIRSIZLIK YAPMAK İÇİN İSTANBUL'A GELİYORLARMIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturmada, hırsızlık çetesinin izlediği yöntemler de ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin hepsinin hırsızlık yapmak için İstanbul dışından geldikleri ve günlük kiralık evlerde kaldıkları tespit edildi. İstanbul'da kaldıkları süre boyunca sabah 08.00'de hırsızlığa çıkan şüphelilerin, gündüz kapı göbek kilitlerini kırarak evlere girdikleri, öğle saatlerinde dinlendikleri, havanın kararmasıyla hırsızlıklara devam ettikleri öğrenildi.

BAZI OLAYLARDA KAMERALARA YAKALANMIŞLAR

Şüpheliler, bazı eylemlerde güvenlik kameralarına yakalandı. Şüphelilerin, Çekmeköy'de girdikleri bir evden aldıkları kontak anahtarı ile park halindeki lüks otomobili çalma anları kameralar tarafından görüntülendi. Gözaltına alınan şüphelilerin, 20 evden hırsızlık ayrıca 4 gasp yaptığı da ortaya çıktı. Özellikle turistleri takip eden şüphelilerin bıçak tehdidi ile para ve cep telefonlarını gasbettikleri tespit edildi.

Hırsızlık Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildiler.