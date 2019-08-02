taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5946
Euro
6.2081
Altın
1436.15
Borsa
100782.09
Gram Altın
258.436

Hırsızlık için İstanbul'a gelen 6 kişilik çete yakalandı

İstanbul'da 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, 6 kişilik hırsızlık çetesi yakalandı. Şüphelilerin, 24 olayda yaklaşık 1 milyon liralık eşya ve para çaldıkları tespit edildi.

DHA | 02.08.2019 - 12:41..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

İstanbul Maltepe'de 11 Nisan 2019 tarihinde meydana gelen hırsızlık olayı üzerine soruşturma başlatan polis ekipleri, bir hırsızlık çetesini ortaya çıkardı.

Polis; Kağıthane, Kadıköy, Kartal, Başakşehir, Fatih, Çekmeköy ilçelerinde hırsızlık yapan çete üyelerine yönelik önceki gün yaptığı baskında 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Hırsızlık için İstanbul'a gelen 6 kişilik çete yakalandı ViDEO

HIRSIZLIK YAPMAK İÇİN İSTANBUL'A GELİYORLARMIŞ

Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturmada, hırsızlık çetesinin izlediği yöntemler de ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin hepsinin hırsızlık yapmak için İstanbul dışından geldikleri ve günlük kiralık evlerde kaldıkları tespit edildi. İstanbul'da kaldıkları süre boyunca sabah 08.00'de hırsızlığa çıkan şüphelilerin, gündüz kapı göbek kilitlerini kırarak evlere girdikleri, öğle saatlerinde dinlendikleri, havanın kararmasıyla hırsızlıklara devam ettikleri öğrenildi.

Hırsızlık için İstanbul'a gelen 6 kişilik çete yakalandı

BAZI OLAYLARDA KAMERALARA YAKALANMIŞLAR

Şüpheliler, bazı eylemlerde güvenlik kameralarına yakalandı. Şüphelilerin, Çekmeköy'de girdikleri bir evden aldıkları kontak anahtarı ile park halindeki lüks otomobili çalma anları kameralar tarafından görüntülendi. Gözaltına alınan şüphelilerin, 20 evden hırsızlık ayrıca 4 gasp yaptığı da ortaya çıktı. Özellikle turistleri takip eden şüphelilerin bıçak tehdidi ile para ve cep telefonlarını gasbettikleri tespit edildi.

Hırsızlık Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildiler.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sıla'nın villasına jandarma geldi

Sıla'nın villasına jandarma geldi

87
300 bin lira ödülle aranan terörist öldürüldü

300 bin lira ödülle aranan terörist öldürüldü

122
Harran'daki mülteci kampı kapatılıyor

Harran'daki mülteci kampı kapatılıyor

155
Antalya'da ilk 7 ay turist bilançosu: 8 milyon

Antalya'da ilk 7 ay turist bilançosu: 8 milyon

91
Kamu işçilerine verilen ikramiyenin ödeme tarihleri açıklandı

Kamu işçilerine verilen ikramiyenin ödeme tarihleri açıklandı

73
ABD'den Çin'e bir gümrük vergisi daha

ABD'den Çin'e bir gümrük vergisi daha

36
Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe'nin, Osmanlı merakı

Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe'nin, Osmanlı merakı

73
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir