Hırsızlık için yüksek gerilim hattına çıktı

Baklan ilçesinde yüksek gerilim hattına çıkan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.
Söz konusu bölgeye giden Baklan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 12 metre yüksekliğindeki elektrik direğine çıkarak trafodaki bakır kabloları kesmeye çalışan 28 yaşındaki Mehmet S'yi suçüstü yakaladı.
3 KİŞİYE GÖZALTI
Bölgeyi araştıran ekipler, gözcülük yaptığı tespit edilen 3 kişiyi de gözaltına aldı.
İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.