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Hırsızlık şüphelisi adliyeye sevk edilirken ilanı aşk etti

Farklı illerde girdikleri çok sayıda evden elektronik eşya, ziynet eşyası ve yaklaşık 100 bin TL değerinde bir otomobil çalan ‘Maskeli Beşler’ isimli çete düzenlenen operasyonla çökertildi.

İHA | 15.03.2019 - 12:11..
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde girdikleri bir evden 5 bin TL değerinde 2 adet cep telefonu çalan şahıslar, aynı gün Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi’ndeki bir evden 120 TL değerinde para, elektronik eşya ve yaklaşık 100 bin TL değerinde bir otomobil çalarak kayıplara karıştı.

ARAÇLARININ PLAKASI BELİRLENDİ

Gelen ihbarlar üzerine Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan olaylarda iki farklı ilçedeki eve giren şahısların aynı kişiler olduğu belirlendi. Olayla ilgili başlatılan çalışmalarda yapılan güvenlik kameraları incelemelerinde şahısların hırsızlık olayları sırasında kullandıkları aracın plakası tespit edildi. Aracın tespit edilmesi sonrasında incelemelerini derinleştiren ekipler, şahısların 'Maskeli Beşler' isimli çetenin üyeleri olduğu tespit etti.

Hırsızlık şüphelisi adliyeye sevk edilirken ilanı aşk etti

İSTANBUL'DA OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ

Şahısların İstanbul’da olduklarını belirleyen ekipler tarafından şahıslar takibe alındı. 13 Mart’ta İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde düzenlenen operasyonda şahıslardan E.Y. bir börekçide yakalandı.

E.Y.’nin üzerinde yapılan aramalarda 4 cep telefonu, erkek kol saati, bir gümüş erkek yüzüğü çıktı. Daha sonra ekipler tarafından belirlenen bir adrese düzenlenen operasyonda çete lideri olduğu belirlenen M.C., yakalanarak gözaltına alındı. M.C.’nin ifadesinden yola çıkılarak, B.K., E.Ü. isimli şahıslar da yakalandı.

Şahıslardan E.Y.’nin üzerinden çıkan elektronik cihaz ve ziynet eşyalarının İstanbul’un Bakırköy ilçesinde aynı gün girdikleri bir evden çalındığı ortaya çıktı.

Öte yandan, Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde de 5 evden toplam 20 bin TL değerinde soygun gerçekleştirdikleri öğrenildi. Şahısların Tekirdağ’da yaptıkları soygunlara yardım ettiği belirlenen H.C. ise Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde yakalandı.

Hırsızlık şüphelisi adliyeye sevk edilirken ilanı aşk etti

İLANI AŞK ETTİ

H.C. Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesindeki işlemleri sonrasında adli mercilere sevk edilirken M.C., B.K., E.Ü. ve E.Y. isimli şahıslar Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi.

Emniyetteki yapılan işlemlerinde şahıslardan M.C.’nin çok sayıda suç kaydı ve 4 yıl 8 ay 7 gün kesilmiş hapis cezasının olduğu, B.K.’nın hırsızlıktan 22 adet suç kaydı ve 11 yıl 15 gün kesilmiş hapis cezasının olduğu, E.Ü.’nün 5 hırsızlıktan 41 adet suç kaydı ve 5 yıl kesilmiş hapis cezasının olduğu, E.Y.’nin ise 3 yıl 4 ay 10 gün kesilmiş hapis cezasının olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri sonrasında şahıslar adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan B.K. kendisini görüntülemek isteyen basın mensuplarına “Buradan bir şey söyleyebiliyor muyuz” deyip, “Seni seviyorum Burçin” diye bağırdı.

Hırsızlık şüphelisi adliyeye sevk edilirken ilanı aşk etti VİDEO


Hırsızlık şüphelisi adliyeye sevk edilirken ilanı aşk etti

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