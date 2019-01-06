Hırsızlık yapan adamın rahat tavırları kameraya takıldı

Aile Bakanı Selçuk: TV'de aile ve çocuk yayını çok az

Salı günü ABD'li üst düzey üç isim, Suriye'nin kaderini etkileyecek bir görüşme yapmak üzere Türkiye'ye geliyor.

Ünlü oyuncu Hazal Kaya, beş yıldır birlikte olduğu sevgilisi Ali Atay'la dünyaevine girmeye hazırlanıyor.

İş Sağlığı ve Güvenliği'ne sıkı bir şekilde uyması istenen sütçülere birtakım yasaklar söz konusu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bilet hasılatı konusunda şeffaflığı sağlamak için bütün sinema salonlarında geçerli olacak bir yazılımın mecbur tutulacağını söyledi.

1 İran'da terör saldırısı İran devlet televizyonu, Ahvaz kentinde yapılan bir askeri geçit törenine silahlı kişilerce saldırı düzenlendiğini duyurdu.

2 Aydın'daki otobüs terminaline otobüs giremiyor Aydın'da 1 milyon TL'lik maliyetle yapılan otobüs terminaline otobüsler giremedi. Karacasu ilçesinde kaos yaşanmaya başladı.

3 İran'daki terör saldırısından ilk görüntüler İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentindeki askeri geçit töreni sırasında terör saldırısı düzenlendi

4 Kocaeli'de bunalıma giren şahıs intihar etti Okulun istediği pantolonu olmadığı için İsmail Devrim'in oğlu derse alınmadı. Üzgün baba ertesi gün istenilen pantolonu aldı ancak geçim sıkıntısı, babayı intihara sürükledi.

5 Cocu ve Comolli'nin tazminat bedelleri Fenerbahçe'de Cocu ve Comolli'nin geleceği tartışılıyor. Sarı-lacivertli yönetim, Beşiktaş derbisinin kaybedilmesi durumunda her iki futbol adamıyla da yollarını ayırabilir.

6 Cuma namazını unutan Gürsel Tekin ekonomiye saldırdı Kapalıçarşı'ya esnaf cuma namazındayken giden CHP'li Gürsel Tekin, kepenkleri kapalı görünce "Ekonomi kötü" diyerek hükümeti eleştirdi.