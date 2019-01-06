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Hırsızlık yapan adamın rahat tavırları kameraya takıldı

İstanbul Esenler’de doğalgaz tesisat dükkanından cep telefonu çalan hırsızın rahat tavırları pes dedirtti.

İHA | 06.01.2019 - 09:44..
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Olay, saat 18.00 sıralarında Esenler Kazım Karabekir Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan doğalgaz tesisat dükkanında meydana geldi.

ELİNİ KOLUNU SALLAYA SALLAYA TELEFONU ÇALDI GİTTİ

Edinilen bilgiye göre, tesisat dükkanının önündeki caddeden geçen bir şahıs masanın üzerine bırakılmış telefonu gördü. İçeride kimsenin olmamasını fırsat bilen şahıs dükkana girdi. Masanın üzerindeki telefonu çalarak dükkandan çıkan şahsın soğukkanlılığı dikkat çekti. Hırsızlık anları ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Hırsızlık yapan adamın rahat tavırları kameraya takıldı

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