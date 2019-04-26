Hırsızlık yapan çocuklar gözaltına alındı

Taksim Meydan'ında arkadaşıyla gezintiye çıkan Ürdün uyruklu Mahmood Laswe, arkadaşıyla selfie yaparken çantasını kenara bıraktı.

Bu sırada Laswe'nin çantasını çaldığı belirtilen 2 şüpheli, taksiyle olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı.

POLİS TAKSİDE YAKALADI

Olaya tanıklık eden Gül Aslan isimli vatandaşın, Laswe'ye herhangi bir eşyasının kayıp olup olmadığını sorması üzerine turistin çantasının çalındığı anlaşıldı.

Olayı gördüğünü kaydeden Aslan, şüphelilerin taksiye bindiğini söylemesi üzerine meydanda uygulama yapan polisler, taksiyi durdurarak şüphelileri yakaladı.

Yakalanan çocuklar gözaltına alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Ürdünlü turist Laswe de Aslan'ı öperek teşekkürlerini iletti.

Hırsızlık şüphelisi 2 çocuk taksiyle kaçarken yakalandı VİDEO