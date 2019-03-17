Hırsızlık yaptıkları arabaların parasıyla, araba aldılar

Bursa’da farklı tarihlerde arabaların camlarını kırarak toplamda 100 bin liralık hırsızlık yapan biri yaşı küçük 3 şahıs, Osmangazi SÖS ekiplerince yapılan çalışmalarla yakalandı.

ARABA HIRSIZLIĞIYLA ARABA ALDILAR

Toplamda 100 bin liraya yakın hırsızlık yapan şahısların B.K., Y.K. ve K.P. olduğunu belirleyen ekipler, şahısların Yavuzselim Mahallesi’nde ikamet ettiklerini tespit etti. 3 hırsız, evlerine yapılan operasyonla gözaltına alınırken, şahıslar emniyet ifadelerinde çaldıkları parayla araba aldıklarını itiraf etti.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.