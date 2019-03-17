taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.44565
Euro
6.17
Altın
1302.32
Borsa
103304.05
Gram Altın
228.063

Hırsızlık yaptıkları arabaların parasıyla, araba aldılar

Arabaların camlarını kırarak toplamda 100 bin liralık hırsızlık yapan hırsızlar, aldıkları paralarla araba aldıklarını itiraf etti.

İHA | 17.03.2019 - 17:53..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Bursa’da farklı tarihlerde arabaların camlarını kırarak toplamda 100 bin liralık hırsızlık yapan biri yaşı küçük 3 şahıs, Osmangazi SÖS ekiplerince yapılan çalışmalarla yakalandı.

Hırsızlık yaptıkları arabaların parasıyla, araba aldılar

ARABA HIRSIZLIĞIYLA ARABA ALDILAR

Toplamda 100 bin liraya yakın hırsızlık yapan şahısların B.K., Y.K. ve K.P. olduğunu belirleyen ekipler, şahısların Yavuzselim Mahallesi’nde ikamet ettiklerini tespit etti. 3 hırsız, evlerine yapılan operasyonla gözaltına alınırken, şahıslar emniyet ifadelerinde çaldıkları parayla araba aldıklarını itiraf etti.

Hırsızlık yaptıkları arabaların parasıyla, araba aldılar

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hacı Sabancı yeni halinden memnun

Hacı Sabancı yeni halinden memnun

57
Joe Biden, ABD başkanlık seçimlerine adaylığını açıkladı

Joe Biden, ABD başkanlık seçimlerine adaylığını açıkladı

24
Ebru Gündeş lüks araç satın aldı

Ebru Gündeş lüks araç satın aldı

100
Fransa'da yağmalama olaylarına polisler de karıştı

Fransa'da yağmalama olaylarına polisler de karıştı

57
Tekerlekli sandalyedeki eşini korurken şehit oldu

Tekerlekli sandalyedeki eşini korurken şehit oldu

75
Bursa'daki şantaj cinayetinde tahrik indirimi istendi

Bursa'daki şantaj cinayetinde tahrik indirimi istendi

64
İzmir'de CHP'ye oy verecek Suriyeli kadın

İzmir'de CHP'ye oy verecek Suriyeli kadın

254
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir