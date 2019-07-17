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Hırsızlık yaptıkları kaza sonucu ortaya çıktı

Muğla'da bir araçla kaza yaptıktan sonra kaçan 2 kişi yakalandı.

DHA | 17.07.2019 - 20:07..
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Muğla'da Yeşilyurt- Akçaova yolunda Ali Kaman (22) yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Feridun Cabar yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Kazada, Kaman'ın otomobilindeki Yüksel Demircan ile diğer araçtaki Selim Taşkıran yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

KAZANIN ARDINDAN HIRSIZLIK ORTAYA ÇIKTI

Jandarma, kazaya karışan otomobillerden biri olay yerindeyken sürücüsünün ve yanındakinin kaçtığını belirledi.

Terk edilen otomobilde yapılan aramada çalıntı olduğu belirlenen, 'Dogo Argentino" cinsi yavru köpek, iletişim firmasına ait 105 metre uzunluğunda bakır kablo, demir kesme makası, sırt çantası içinde, üzerinde elektrik dağıtım şirketine ait logo bulunan 2 tişört, 2 pantolon ile 1 çift eldiven ele geçirildi.

YAKALANDILAR

Çalışmalarını kablo hırsızlığı üzerine yoğunlaştıran Muğla Jandarma Komutanlığı ve Menteşe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Feridun Cabar ile Kadir Demircan'ı kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. Çalıntı yavru köpek ise Muğla Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi'ne teslim edildi.

Hırsızlık yaptıkları kaza sonucu ortaya çıktı

Hırsızlık yaptıkları kaza sonucu ortaya çıktı

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