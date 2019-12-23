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Hırsızlık zanlısı: Hayranlarıma selamlar

Samsun'da yakalanan 17 yaşındaki hırsız, kendisini görüntüleyen habercilere, “Yakışıklı olmam lazım, hayranlarıma selamlar” demesi dikkat çekti.

İHA | 23.12.2019 - 17:19..
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Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Altınyaprak Mahallesi'nde, bir iş yerinden 2 laptop ve iş yerinin kamera kayıt cihazı çalındı.

KİMLİK TESPİTİ SONRASI YAKALANDI

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede alınan parmak izlerinin, daha önceden hırsızlık kaydı bulunan 17 yaşındaki D.A.D.'ye ait olduğu belirlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda şahıs evinde yakalanırken, çalıntı olduğu belirlenen laptoplar ele geçirildi.

Hırsızlık zanlısı: Hayranlarıma selamlar


''HAYRANLARIMA SELAMLAR''

Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Bafra’ya getirilen zanlı kendisini görüntüleyen habercilere, "Otopsi istiyorum, hayallerim ölmüş olamaz. Yakışıklı olmam lazım. Hayranlarıma selamlar. Bekliyorum seni mahkemenin kapısına" ifadelerini kullandı.

Asayiş Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheli, Çocuk Büro ekiplerine teslim edildi.

Hırsızlık zanlısı: Hayranlarıma selamlar

Hırsızlık zanlısı: Hayranlarıma selamlar

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