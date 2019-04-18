Konya'da 5 suç kaydı olan kadın yakayı ele verdi

Konya'nın Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi'nde bulunan Durmuş Ali Çelik'e ait markete müşteri gibi markete giren 22 yaşındaki Havvanur B., reyondan aldığı 3 paket tereyağını çantasına koyup hızla marketten uzaklaştı.

5 SUÇ KAYDI ÇIKTI

İş yeri sahibi, genç kızın hareketlerinden şüphelenip güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde, Havvanur B.'nin tereyağlarını çaldığını gördü. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, daha önce hırsızlıktan 5 suç kaydı bulunan Havvanur B.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

SURİYELİYE SATMIŞ

Polisteki sorgusunda tereyağlarını kendisinin çaldığını itiraf eden Havvanur B., "Paraya ihtiyacım olduğundan tereyağlarını çaldım. Tereyağlarını, çantama koyup marketten ayrıldıktan sonra tanımadığım Suriyeli bir kişiye sattım. Parasını da harcadım." dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Havvanur B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.