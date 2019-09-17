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Hırsızlıktan yakalandı, 'kleptomani hastasıyım' dedi

Kocaeli’de park halindeki bir araçtan yaklaşık 3 bin TL değerinde elektronik cihaz çalan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

İHA | 17.09.2019 - 10:35..
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Kocaeli’nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi’nde bulunan bir alışveriş merkezine gelen N.Ç. isimli bir kadın, aracını otoparka park etti.

3 BİN TL'LİK BİLGİSAYAR VE TABLETİ ÇALDI

Bir süre sonra geri dönen N.Ç., aracında bulunan yaklaşık 3 bin TL değerindeki dizüstü bilgisayarı ve tabletinin çalındığını fark etti. Kadının ihbarı üzerine olay yerine gelen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Hırsızlıktan yakalandı, 'kleptomani hastasıyım' dedi

OPERASYONLA EVİNDE YAKALANDI

Bölgede bulunan güvenlik kameralarını inceleme altına alan ekipler, araçtan tablet ve dizüstü bilgisayarı çalan kişinin B.V. (43) olduğunu tespit etti. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda B.V., İzmit Yenişehir Mahallesi’nde bulunan evinde yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda, dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Hırsızlıktan yakalandı, 'kleptomani hastasıyım' dedi

KLEPTOMANİ HASTASI OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Gözaltına alınan şahıs, bir ağacın altına sakladığı tabletin yerini göstererek, ekiplere teslim etti. Hırsızlık suçundan 8 adet suç kaydının olduğu belirlenen B.V.’nin, emniyetteki ifadesinde, kleptomani hastası olduğu için hırsızlık yaptığını söylediği öğrenildi. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından şüpheli, Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

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