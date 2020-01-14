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Hırvatistan Cumhurbaşkanı: Yolsuzluk okulda başlıyor

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar-Kitaroviç, yolsuzluk kültürünün 'iyi kopya çeken çocukların kahraman olarak görüldüğü' okullarda başladığını söyledi.

AA | 14.01.2020 - 01:04..
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Hırvatistan Cumhurbaşkanı: Yolsuzluk okulda başlıyor

Görevini Şubat'ta, 5 Ocak'taki seçimlerde kendisini yenilgiye uğratan Başbakan Zoran Milanoviç'e devredecek olan Kitaroviç, başkent Zagreb'de basın toplantısı düzenledi.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı: Yolsuzluk okulda başlıyor

Kitaroviç toplantıda eski Başbakan Ivo Sanader'in geçen ay bir petrol şirketinden 10 milyon Euro rüşvet almaktan suçlu bulunarak 6 yıl hapis cezasına çarptırılmasıyla ilgili soruları yanıtladı. Kitaroviç, Sanader hükümetinde bakanlık yapmıştı.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı: Yolsuzluk okulda başlıyor

"YOLSUZLUK, SADECE SİYASETLE SINIRLI DEĞİL"

Ivo Sanader döneminde hükümetin aldığı önemli kararlarda devre dışı bırakıldığını öne süren Kitaroviç şunları söyledi:

"Toplumun tüm kesimlerine hâkim olan bir yolsuzluk kültürü var. Sadece siyasetle sınırlı değil. Daha okulda başlıyor. Kopya çeken çocuklar kahraman olarak görülüyor. Kopya için hazırlıklı gelenlere 'çalışkan kunduz' deniyor. Çocuklar bu yaşlarda sistemin etrafından dolanmayı öğreniyorlar."


Hırvatistan Cumhurbaşkanı: Yolsuzluk okulda başlıyor

"BANA HEMŞİRELERE NEDEN ÇİÇEK GETİRMEDİN DEDİLER"

Hırvat toplumundaki âdetlerin de bu yolsuzluk kültürünü beslediğini belirten Kitaroviç şöyle devam etti:

"Bir doktora gidince herkes sizden en azından bir buket çiçek getirmenizi bekliyor. Geçenlerde annemi hastaneye götürdüm. Arkadaşlarım bana hemşirelere neden çiçek getirmediğimi sordu. Ben de onlara 'Bu tür bir yolsuzluğun parçası olmayacağım' diye yanıt verdim. Şimdi gençlerimiz yurt dışına gidiyor. Dönüşlerinde farklı çalışma yaşamı tarzları ve ahlak anlayışlarıyla dönecekler. Bundan hepimiz yararlanacağız."

Hırvatistan Cumhurbaşkanı: Yolsuzluk okulda başlıyor

HIRVATLARIN ÇOĞUNLUĞU YOLSUZLUKTAN ŞİKAYETÇİ

AB'nin kısa süre önce gerçekleştirdiği yolsuzluk anketine katılan Hırvatların yüzde 59'u gündelik yaşamlarında yolsuzluktan etkilendiklerini söylemişti.

Bizzat yolsuzluğa maruz kaldıklarını söyleyenlerin oranı ise yüzde 16.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı: Yolsuzluk okulda başlıyor

Hırvatistan Cumhurbaşkanı: Yolsuzluk okulda başlıyor

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