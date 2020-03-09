Hırvatistan: Yunanistan’dan mülteci çocukları alabiliriz

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, 15 Mart’ta düzenlenecek parti seçimleri öncesi katıldığı Demokratik Hırvat Birliği mitinginde, “Biz her zaman insancıl bir yaklaşım sergiledik ve çocukların özel bir korumaya ihtiyacı var” açıklamasında bulunurken, bu kararın özellikle ailesi olmayan çocuklara faydalı olacağını vurguladı.

"ÇOCUKLARIN AİLELERİNİ ALAMAYIZ"

Açıklamasında, "Mantıklı bir insanın çocuklara yardım etmemize karşı çıkacağını sanmıyorum" diyen Plenkovic, çocukların ailelerinin Hırvatistan’a alınmasının söz konusu olmadığını da sözlerine ekledi.

Başbakan Plenkovic, Avrupa Birliği’nin (AB) Avrupa İçişleri Temsilcisi Ylva Johansson’ın, çocukları Hırvatistan’a getirilmesi hakkında değerlendirme yapmak üzere gelecek hafta Yunan adalarındaki mülteci kamplarını ziyaret edeceğini ifade etti.